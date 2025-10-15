Tommaso Inghirami ai Food and Travel Italia 2025 Reader Awards premiato come Giovane Imprenditore dell’anno

Arezzo, 15 ottobre 2025 – In attesa di aprire le porte alla prima edizione di “B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane”, arrivano buone notizie per la città e per la Valtiberina. Tommaso Inghirami, 35 anni, imprenditore di Sansepolcro, è stato insignito del titolo di “Giovane Imprenditore dell’anno” nell’ambito dei Food and Travel Italia 2025 Reader Awards, per il rilancio della Fattoria di Grignano, per il progetto “Fedra” e per il suo contributo alla valorizzazione del made in Italy. Un riconoscimento che cade a pennello, a pochi giorni dalla prima ’edizione di B.E.V.I., a conferma della qualità e dell’innovazione delle cantine emergenti, che sfileranno insieme ai grandi nomi della viticoltura italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tommaso Inghirami ai “Food and Travel Italia 2025 Reader Awards” premiato come Giovane Imprenditore dell’anno

