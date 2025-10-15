Tombino fantasma all' Esquilino #lafotodeilettori

«Voglio partecipare al concorso dei tombini più otturati della Capitale»: così esordisce Stefania, allegando la foto dello scarico «che è stato cementificato tra il 2020 e il 2021, quando hanno rifatto l'asfalto». Siamo in via Principe Eugenio, all'Esquilino. «Nessuno è intervenuto in questi anni e, quando piove, è impossibile attraversare sulle strisce pedonali», scrive la lettrice. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it

