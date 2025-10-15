Tomahawk per Kiev i missili che imbarazzano Washington | il Cremlino alza la voce
La Casa Bianca si prepara a giocare la carta Tomahawk. Venerdì, nell’incontro con Volodymyr Zelensky, Donald Trump metterà sul piatto la fornitura dei missili da crociera a lungo raggio, l’arma che Kiev chiede da mesi per colpire in profondità il territorio russo. Ma il presidente americano frena: preferisce agitare la minaccia come strumento di pressione su Mosca piuttosto che autorizzare davvero l’invio. Il Cremlino non ci sta e rilancia quotidianamente allarmi da giorni: sarebbe un’escalation mai vista prima, avverte il Cremlino, tanto più che l’Ucraina non è in grado di utilizzare questi sistemi d’arma in autonomia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
