La Casa Bianca si prepara a giocare la carta Tomahawk. Venerdì, nell’incontro con Volodymyr Zelensky, Donald Trump metterà sul piatto la fornitura dei missili da crociera a lungo raggio, l’arma che Kiev chiede da mesi per colpire in profondità il territorio russo. Ma il presidente americano frena: preferisce agitare la minaccia come strumento di pressione su Mosca piuttosto che autorizzare davvero l’invio. Il Cremlino non ci sta e rilancia quotidianamente allarmi da giorni: sarebbe un’escalation mai vista prima, avverte il Cremlino, tanto più che l’Ucraina non è in grado di utilizzare questi sistemi d’arma in autonomia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Tomahawk per Kiev, i missili che imbarazzano Washington: il Cremlino alza la voce