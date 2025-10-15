Toh c' è Sinner su Netflix stasera
Lo avevamo lasciato dolorante per i crampi sul cemento di Shanghai, ma eccolo: Jannik Sinner oggi affronta Stefano Tsitsipas nei quarti di finale del torneo-esibizione Six Kings Slam, in programma all'ANB Arena di Riad, in Arabia Saudita, dal 15 al 18 ottobre. Il vincitore giocherà la semifinale contro il serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al secondo turno. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev e l'americano Taylor Fritz: il vincitore tra i due dovrà affrontare in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam (6). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
