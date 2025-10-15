Todi città più vivibile riparte dal Tempio della Consolazione con una campagna a Monaco
Il Tempio Rinascimentale della Consolazione di Todi protagonista di una campagna video promozionale nel cuore del Principato di Monaco, in programma dal 13 ottobre 2025 per una durata di 14 giorni.L'iniziativa, promossa dall'Ente Pubblico La Consolazione ETAB, mira a valorizzare uno dei gioielli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il percorso verso il gemellaggio tra Todi e la città di Santomera fa notizia in Italia e in Spagna - facebook.com Vai su Facebook