Todde resta presidente della Regione Sardegna La Consulta | Il Collegio di garanzia non p

AGI - Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla sua decadenza da presidente della Regione, in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 148, pronunciandosi così sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato per l' ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 dal Collegio di garanzia elettorale. Per la Consulta non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che "si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto" e di trasmettere l'ordinanzaingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione. 🔗 Leggi su Agi.it

