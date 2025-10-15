Todde resta presidente della Regione Sardegna La Consulta | Il Collegio di garanzia non p
AGI - Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla sua decadenza da presidente della Regione, in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 148, pronunciandosi così sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato per l' ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 dal Collegio di garanzia elettorale. Per la Consulta non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che "si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto" e di trasmettere l'ordinanzaingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
La Consulta: no alla decadenza, Alessandra Todde resta presidente della Regione Rese pubbliche le sentenze della Corte costituzionale - facebook.com Vai su Facebook
La Consulta: “Todde resta presidente” | Annullata l’ordinanza di decadenza - Secondo la Corte Costituzionale il Collegio regionale di garanzia elettorale non aveva il potere di dichiararne la decadenza ... Scrive cagliaripad.it
La Consulta "salva" Alessandra Todde: stop alla decadenza della presidente della Regione - È tutto scritto nella sentenza numero 148, pubblicata oggi, che va contro le decisioni del Collegio di garanzia elettorale che ... Secondo youtg.net
La Consulta: no alla decadenza, Alessandra Todde resta presidente della Regione - Cagliari Sono state rese pubbliche le due sentenze della Corte costituzionale con le quali i giudici delle leggi sono intervenuti sulla caso della decadenza della presidente della regione Alessandra T ... Riporta lanuovasardegna.it