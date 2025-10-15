Todde resta presidente della Regione Sardegna La Consulta | Il Collegio di garanzia non p

AGI - Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. Il  Collegio regionale di garanzia elettorale  ha esorbitato dai propri  poteri  pronunciandosi sulla sua  decadenza  da  presidente della Regione, in ipotesi non previste dalla legge come  cause di ineleggibilità. Lo ha stabilito la  Corte costituzionale, con la  sentenza numero 148,  pronunciandosi così sul  ricorso per conflitto di attribuzione  sollevato dalla  Regione Sardegna  nei confronti dello Stato per l' ordinanza-ingiunzione  del 20 dicembre 2024 dal Collegio di garanzia elettorale. Per la  Consulta   non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che "si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto" e di trasmettere l'ordinanzaingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione. 🔗 Leggi su Agi.it

