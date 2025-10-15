Todde resta governatrice la sentenza della Consulta è arrivata | le motivazioni

Con la sentenza n. 148 del 2025, pubblicata oggi, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Sardegna contro lo Stato, in merito alla controversa ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, firmata dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'Appello di Cagliari. Il cuore del contenzioso riguarda il caso di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, la cui decadenza era stata richiesta dal Collegio elettorale, che aveva trasmesso un provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale invitandolo a dichiararne la cessazione dalla carica.

