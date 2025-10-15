TME Live! Il Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia incontra i giovani delle scuole superiori

Nuova edizione per “ TME Live!”, il progetto elaborato dal Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo per gli studenti delle scuole superiori a indirizzo tecnico con l’obiettivo di mettere a fuoco realtà e prospettive di uno dei settori trainanti della nostra provincia, ricco di storia e al tempo stesso fortemente orientato all’innovazione tecnologica, con quasi 16mila unità locali e oltre 47 mila addetti. Sono più di 120 gli studenti che hanno partecipato nella mattina di martedì 14 ottobre all’evento dedicato al comparto, organizzato nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, provenienti dagli Istituti Superiori Quarenghi di Bergamo e Turoldo di Zogno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

