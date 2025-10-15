Tiziano Ferro pubblica Sono un grande | le tracce del nuovo album

Dilei.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di pausa discografica, Tiziano Ferro torna sulla scena musicale con un album che ha il sapore della rinascita. In un panorama pop italiano in continua evoluzione, tra nuove voci e contaminazioni internazionali, il cantautore sceglie di fare ciò che gli riesce meglio: raccontarsi senza filtri. A ottobre, infatti, il cantante regala ai fan un nuovo pezzo di sé pubblicando Sono un grande, un disco che parla di ritrovarsi e ricostruirsi con la sincerità che da sempre contraddistingue la sua musica. Tiziano Ferro, il nuovo album è “Sono un grande”. Tiziano Ferro è tornato. Il cantautore di Latina, dopo il successo avuto grazie a Cuore rotto, pubblica un nuovo album: Sono un grande. 🔗 Leggi su Dilei.it

tiziano ferro pubblica sono un grande le tracce del nuovo album

© Dilei.it - Tiziano Ferro pubblica Sono un grande: le tracce del nuovo album

Leggi anche questi approfondimenti

tiziano ferro pubblica sonoTiziano Ferro svela la tracklist del nuovo album “Sono un Grande” - Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Tiziano Ferro ha rivelato la tracklist del suo nuovo album "Sono un Grande" ... Come scrive billboard.it

tiziano ferro pubblica sonoMUSICA - "Sono un grande", svelata la tracklist del nuovo album di Tiziano Ferro in uscita il 24 ottobre - A 10 giorni dall’uscita del nuovo album “Sono un grande” (atteso per il prossimo 24 ottobre su etichetta Sugar Music, TIZIANO FERRO posta sul suo profilo Instagram un foglio, scritto di suo pugno, con ... napolimagazine.com scrive

tiziano ferro pubblica sonoTiziano Ferro torna con “Sono un grande”: 11 brani e una bonus track - Un foglio scritto a mano e postato su Instagram anticipa il nuovo progetto musicale del cantante di Latina in uscita il 24 ottobre. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tiziano Ferro Pubblica Sono