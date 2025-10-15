Tiziano Ferro pubblica Sono un grande | le tracce del nuovo album

Dopo anni di pausa discografica, Tiziano Ferro torna sulla scena musicale con un album che ha il sapore della rinascita. In un panorama pop italiano in continua evoluzione, tra nuove voci e contaminazioni internazionali, il cantautore sceglie di fare ciò che gli riesce meglio: raccontarsi senza filtri. A ottobre, infatti, il cantante regala ai fan un nuovo pezzo di sé pubblicando Sono un grande, un disco che parla di ritrovarsi e ricostruirsi con la sincerità che da sempre contraddistingue la sua musica. Tiziano Ferro, il nuovo album è “Sono un grande”. Tiziano Ferro è tornato. Il cantautore di Latina, dopo il successo avuto grazie a Cuore rotto, pubblica un nuovo album: Sono un grande. 🔗 Leggi su Dilei.it

