Dopo un periodo piuttosto difficile, Tiziano Ferro è tornato sulla scena musicale con il singolo Cuore Rotto, che racchiude tutto il dolore per il divorzio dal marito, lo statunitense Victor Allen, che aveva sposato nel 2019. Il brano, diventato immediatamente un successo radiofonico, anticipa il nuovo disco del cantautore originario di Latina, Sono un Grande, che uscirà il prossimo 24 ottobre. Il nuovo progetto discografico è il risultato di due anni di lavoro: «Sono un Grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tiziano Ferro ha svelato la tracklist del suo nuovo album “Sono un Grande”, in uscita il 24 ottobre