Va in archivio la prima giornata di competizioni riservata al trap maschile in quel di Atene, città che sta ospitando i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo. Dopo i primi 50 piattelli Massimo Fabbrizi risulta l’azzurro meglio posizionato, in vista di un day-2 che si preannuncia estremamente delicato. Nello specifico il nostro portacolori ha inaugurato la prima tranche senza errori, per poi mancare un piattello nel secondo ciclo, chiudendo così i giochi con il contingente di 4950, parziale condiviso con altri dieci avversari. Due invece i tiri sbagliati da Giovanni “Johnny” Pellielo, al momento fermo a quota 4850 in compagnia di altri venti tiratori a causa di una serie iniziale contratta, dove sono arrivati i due colpi a vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo: Fabbrizi e Pellielo in corsa dopo i primi 50 piattelli del trap ai Mondiali