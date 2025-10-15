Tiro a volo | Fabbrizi e Pellielo in corsa dopo i primi 50 piattelli del trap ai Mondiali
Va in archivio la prima giornata di competizioni riservata al trap maschile in quel di Atene, città che sta ospitando i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo. Dopo i primi 50 piattelli Massimo Fabbrizi risulta l’azzurro meglio posizionato, in vista di un day-2 che si preannuncia estremamente delicato. Nello specifico il nostro portacolori ha inaugurato la prima tranche senza errori, per poi mancare un piattello nel secondo ciclo, chiudendo così i giochi con il contingente di 4950, parziale condiviso con altri dieci avversari. Due invece i tiri sbagliati da Giovanni “Johnny” Pellielo, al momento fermo a quota 4850 in compagnia di altri venti tiratori a causa di una serie iniziale contratta, dove sono arrivati i due colpi a vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un missile da fuori area, un tiro al volo che al 100esimo aveva regalato il pareggio. Un vero gol capolavoro ma purtroppo l'arbitro ha annullato tutto: https://fanpa.ge/GGPkk - facebook.com Vai su Facebook
?Open Day Tiro a Volo https://ift.tt/ScoilPZ #evento #takethedate - X Vai su X
Tiro a volo, Mondiali ISSF: Italia d’argento a squadre nello Skeet maschile. Trionfano gli USA con Hancock e Simonton - Tiro a volo, Mondiali ISSF: Italia d’argento a squadre nello Skeet maschile. Secondo sportface.it
Tiro a volo: Mondiali, azzurri a caccia titoli del Trap - Secondo programma, le pedane greche del Malakasa Shooting Range di Atene ospitano oggi gli allenamenti uff ... Lo riporta ansa.it
Mondiali ISSF, da domani il Trap protagonista ad Atene - Archiviato lo Skeet, il Mondiale ISSF 2025 entra nel vivo con le gare di Trap, la specialità regina del tiro a volo, in scena ad Atene ... Si legge su sportface.it