Tiro a volo azzurre costrette ad inseguire dopo la prima giornata di qualificazioni del trap

Nella prima giornata delle qualificazioni del trap individuale femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, non ci sono riscontri particolarmente positivi per le azzurre in gara, fallose nelle prime due serie, con la sola Silvana Maria Stanco ancora con velleità di ingresso in finale in caso di rimonta nelle ultime tre serie. Italia inoltre quinta nella classifica a squadre e lontana dalla vetta. Al comando in solitaria con 5050 al termine delle due serie odierne c'è la tedesca Kathrin Murche, unica a chiudere con lo score immacolato. Alle sue spalle insegue a quota 49, sempre in solitaria, l'iberica Beatriz Martinez, alla piazza d'onore.

