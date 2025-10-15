Si sono disputate a Budapest (Ungheria), dal 10 al 12 ottobre, le finali della European Youth League, competizione di tiro a segno riservata a squadre nazionali composte da giovani atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Grande prestazione per le squadre italiane di tiro a segno specialità pistola e carabina che dopo le eliminatorie, sono approdate alla finale conquistando la medaglia d’argento, distinguendosi tra le migliori nazionali giovanili d’Europa. Tra gli atleti azzurri convocati nella specialità carabina, anche Agnese Formieri, portacolori dell’ASD Tiro a Segno Bondeno, che aggiunge così un altro importante risultato al suo palmarès. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tiro a segno. La bondenese. Agnese Formieri sul podio in azzurro