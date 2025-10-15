Tifosi avversari provano a disturbali in hotel | i calciatori scendono e ballano
Il calcio è gioia e allegria, anche quando cercano di. disturbarti prima della partita. Devono pensarla così i calciatori della Nazionale del Suriname. Sotto al loro hotel, alcuni tifosi della Nazionale di Panama hanno tentato di tenerli svegli con musica a tutto volume, canti e balli. La reazione? Sono scesi in strada e hanno fatto altrettanto, cantando, ballando e sventolando la bandiera del loro Paese. Per la cronaca la partita è poi finita 1-1. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Ascoli Calcio, altra ammenda per cori contro tifosi avversari e forze dell'ordine. Carpi privo del difensore Rossini https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,585A6A48-A7B0-11F - X Vai su X
10 giornate di squalifica, dopo l'esultanza verso i tifosi avversari Manaj rischia una sanzione esemplare: https://fanpa.ge/U8EmD . - facebook.com Vai su Facebook