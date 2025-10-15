Cambio al vertice di Ticketmaster. La società leader nei prodotti e servizi di biglietteria per eventi dal vivo ha nominato Saumil Mehta nuovo presidente globale. Entrerà ufficialmente in carica a partire dal primo novembre e riferirà al Ceo di Live Nation Michael Rapino con un’attenzione particolare allo svilippo e all’implementazione dell’ intelligenza artificiale all’interno dell’azienda. Prenderà il posto di Mark Yovich, presidente dal 2020 e pronto ad assumere l’incarico di chairman per concentrarsi sulla crescita globale e sulla strategia a lungo termine. «Ticketmaster funge da portale mondiale per l’intrattenimento live», ha spiegato il nuovo presidente in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ticketmaster, Saumil Mehta nuovo presidente globale