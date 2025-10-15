Durante la première della nuova stagione di MasterChef Celebrity Argentina, l’attenzione si è concentrata sull’incontro tra Wanda Nara e Maxi López. La presenza dell’ex calciatore, confermata settimane fa, aveva già alimentato aspettative, e il loro primo scambio in diretta non ha deluso. López è stato accolto tra applausi e commenti scherzosi dei giudici, ma il momento clou è arrivato quando ha incrociato la conduttrice. Con tono ironico, Nara lo ha salutato con un “ Maxi, alla fine sei venuto, come va?”, aprendo una conversazione che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. L’ex attaccante ha risposto mantenendo lo stesso registro: “ Se devo dire un livello di nervosismo, sono oltre il 100 ”, suscitando risate in studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti sei trovato una donna più alta, più magra e più bella di me, a te è sicuramente andata meglio”: Wanda Nara punzecchia Maxi López a “Celebrity MasterChef”