Ti amiamo Cecilia Rodriguez mamma Ignazio Moser mostra agli italiani la piccola Clara Isabel

Una gioia travolgente ha invaso la famiglia Rodriguez-Moser: Cecilia e Ignazio sono finalmente diventati genitori. Dopo anni di amore e di sogni condivisi, la coppia ha accolto la loro primogenita, la piccola Clara Isabel, arrivata a riempire le loro vite di felicità e gratitudine. È stato proprio Ignazio Moser a dare la notizia sui social, pubblicando una tenerissima foto in bianco e nero in cui stringe tra le braccia la bambina. “Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. vi amo!”, ha scritto, lasciando trasparire tutta la sua emozione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

