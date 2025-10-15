Thuram Inter come procedere il recupero? Il francese ha messo nel mirino quella partita

Thuram Inter, cresce l'attesa per il recupero: il francese punta al rientro contro il Napoli. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro In casa Inter l'attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Marcus Thuram, pedina fondamentale nello scacchiere offensivo di Cristian Chivu. Dopo il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra rimediato durante

