Thriller e dramma al Teatro Serra con Richiamo per Fagiani

Un testo di drammaturgia contemporanea sul traffico di organi. È il dramma “Richiamo per fagiani” dei genovesi Igor Chierici e Luca Cicolella – foto di scena Giusi Lorelli - in scena al Teatro Serra di Napoli venerdì 24 ottobre alle 21:00. A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

