Thriller e dramma al Teatro Serra con Richiamo per Fagiani

15 ott 2025

Un testo di drammaturgia contemporanea sul traffico di organi. È il drammaRichiamo per fagiani” dei genovesi Igor Chierici e Luca Cicolella – foto di scena Giusi Lorelli - in scena al Teatro Serra di Napoli venerdì 24 ottobre alle 21:00. A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

