Thomas Tuchel sui tifosi dell’Inghilterra contro la Lettonia
Breaking: Il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha risposto ad alcuni cori dei tifosi durante la vittoria di stasera contro la Lettonia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. I Tre Leoni hanno vinto 5-0 fuori casa confermando il loro posto ai Mondiali della prossima estate negli Stati Uniti, ma Tuchel ammette di aver ricevuto un po’ di sostegno dai tifosi in trasferta. Il tattico tedesco ha criticato in particolare i tifosi per la mancanza di atmosfera nella vittoria contro il Galles a Wembley la scorsa settimana, e ha ottenuto una certa risposta da coloro che si sono recati in Lettonia questa settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
