this is me tutti i protagonisti della prima puntata

Dopo aver omaggiato lo scorso anno i talenti di Amici, This is Me torna con Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5 per celebrare il talento e la determinazione di chi, nello spettacolo, nella musica o nello sport, ha coltivato la propria passione ed è riuscito a lasciare il segno. I protagonisti in persona raccontano la propria storia, rivivono i momenti più importanti della carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, da passione a professione. Nella prima puntata di questa sera – mercoledì 15 ottobre – è attesa, come anticipato da Davide Maggio, Laura Pausini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

