This is Me torna su Canale 5 con Silvia Toffanin | tutti gli ospiti della prima puntata

Dopo il successo della scorsa edizione dedicata ai talenti di Amici, This is Me torna su Canale 5 con una nuova stagione guidata da Silvia Toffanin. Il programma, prodotto da Fascino, celebra la forza, la passione e la determinazione di chi, nel mondo dello spettacolo, della musica o dello sport, ha saputo trasformare un sogno in realtà. In ogni puntata, i protagonisti raccontano in prima persona la propria storia: un viaggio tra emozioni, ricordi e momenti decisivi che hanno segnato la loro carriera e la loro vita. Prima puntata: Laura Pausini, Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato tra gli ospiti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - This is Me torna su Canale 5 con Silvia Toffanin: tutti gli ospiti della prima puntata

