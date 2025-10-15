This is Me torna su Canale 5 con Silvia Toffanin | tutti gli ospiti della prima puntata

Tivvusia.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo della scorsa edizione dedicata ai talenti di Amici, This is Me torna su Canale 5 con una nuova stagione guidata da Silvia Toffanin. Il programma, prodotto da Fascino, celebra la forza, la passione e la determinazione di chi, nel mondo dello spettacolo, della musica o dello sport, ha saputo trasformare un sogno in realtà. In ogni puntata, i protagonisti raccontano in prima persona la propria storia: un viaggio tra emozioni, ricordi e momenti decisivi che hanno segnato la loro carriera e la loro vita. Prima puntata: Laura Pausini, Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato tra gli ospiti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

this is me torna su canale 5 con silvia toffanin tutti gli ospiti della prima puntata

© Tivvusia.com - This is Me torna su Canale 5 con Silvia Toffanin: tutti gli ospiti della prima puntata

Approfondisci con queste news

this is torna canaleThis is me torna stasera su Canale 5. Da Ibra a Laura Pausini: ospiti e anticipazioni - Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con This is me, stasera in tv mercoledì 15 ottobre su Canale 5. Riporta corrieredellumbria.it

this is torna canaleThis is Me con Silvia Toffanin: quando va in onda, orario, canale. Tra gli ospiti anche Ibrahimovic - Ritorna lo show che celebra il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti ... Secondo corrieredellosport.it

this is torna canaleToffanin torna in prima serata su Canale 5 con This Is Me - Un viaggio per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: This Is Torna Canale