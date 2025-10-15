This is me torna stasera 15 ottobre su Canale 5 | ospiti della prima puntata

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale5 con 'This is me', un viaggio unico per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti. Lo show celebra talenti dello spettacolo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

