this is me la clamorosa puntata di silvia toffanin

Stasera Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale5 con This is me, un viaggio unico per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti. Lo show celebra talenti dello spettacolo, della musica e dello sport divenuti eccellenze nelle loro discipline. I protagonisti raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, la loro passione la loro professione. L’appuntamento di domani vede sul palco la partecipazione di fuoriclasse del calibro di Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic e Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
