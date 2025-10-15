This Is Me da stasera la nuova edizione | gli ospiti della prima puntata

Dopo il successo della scorsa edizione, torna questa sera – in prima serata su Canale 5 – “ This Is Me “, lo show evento condotto da Silvia Toffanin. Lo scorso anno la trasmissione raccontava prevalentemente la carriera ed i successi dei protagonisti del ballo e del canto usciti dalla scuola di “ Amici di Maria de Filippi ” e dei professori e artisti storicamente legati al talent show. Quest’anno, invece, “ This Is Me ” racconterà la vita dei grandi protagonisti di vari settori: spettacolo, musica e sport. Tra gli ospiti della prima serata ci saranno: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovi?, Flavia Pennetta e molti altri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

