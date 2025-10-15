This is Me 2025 | quante puntate durata e quando finisce
. Quante puntate sono previste per This is me 2025? Da mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di This is me. Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport: Zlatan Ibrahimovi?, Laura Pausini e Christian De Sica. Appuntamento quindi in prima serata dal 15 ottobre 2025 ogni mercoledì su Canale 5 subito dopo La ruota della fortuna, intorno alle 21.40. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare): Prima puntata: 15 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it
