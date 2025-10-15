The Walking Dead | rivelato il futuro del franchise che anticipa le storie dei prossimi decenni

Mentre The Walking Dead festeggia il suo 15° anniversario, AMC nutre grandi speranze per il futuro del franchise. L’iconico episodio pilota di The Walking Dead, “Days Gone Bye”, è andato in onda su AMC il 31 ottobre 2010, dando inconsapevolmente il via a quello che sarebbe diventato uno dei franchise televisivi più vasti e di successo mai creati. Basato sull’omonimo romanzo grafico di Robert Kirkman, l’universo di The Walking Dead comprende ora sette serie separate, che vanno dai prequel ai sequel alle serie antologiche. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

