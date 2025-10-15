The Running Man | trailer ufficiale poster e prime foto Edgar Wright rilancia il cult di King con Glen Powell
“Milioni di spettatori. Milioni di cacciatori. Un solo uomo in fuga.” Dal 13 novembre al cinema con Eagle Pictures Il gioco più spietato della TV torna sul grande schermo. The Running Man, nuovo film diretto da Edgar Wright, svela trailer ufficiale, poster e prime immagini: un assaggio dell’adrenalinico reality mortale ispirato al romanzo di Stephen King (firmato Richard Bachman). La storia (senza spoiler). Nel futuro prossimo, lo show più seguito del pianeta si chiama The Running Man: un reality estremo dove i concorrenti – i Runner – hanno un’unica regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, sotto gli occhi del pubblico, braccati da killer professionisti, i Cacciatori. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
