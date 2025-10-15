The pickers | il lavoro invisibile dietro la nostra frutta e verdura

Pordenonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proiezione gratuita del docufilm venerdì 17 ottobre 2025 – Evento promosso dalla Chiesa Evangelica Battista di PordenoneLa Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Pordenone invita tutta la cittadinanza alla proiezione del docufilm "The Pickers", diretto da Elke Sasse, che si terrà venerdì 17. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: The Pickers Lavoro Invisibile