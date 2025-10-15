The Outer Worlds 2 introduce la visuale in terza persona

Obsidian Entertainment ha finalmente risposto a una delle richieste più insistenti dei fan: The Outer Worlds 2 permetterà di giocare anche in terza persona, una funzione del tutto assente nel primo capitolo. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali dello studio, accompagnato da un breve filmato che mostra in azione il nuovo sistema di telecamere, pensato per offrire al giocatore massima libertà di scelta. Nel video si può notare come sia possibile passare in qualsiasi momento dalla visuale in prima persona a quella in terza persona, scegliendo tra due diverse impostazioni di distanza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - The Outer Worlds 2 introduce la visuale in terza persona

