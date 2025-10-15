The Last Image il primo cortometraggio italiano interamente creato con AI generativa
“Non posso essere oggi lì con voi perché non esisto”. È quello che dice la protagonista di The Last Image, il primo cortometraggio italiano realizzato totalmente da AI generativa sotto il controllo umano, prodotto dalla software house HAI e da EDI, presentato nelle scorse ore all’Anica di Roma. In una clip proiettata in sala prima dell’inizio del cortometraggio, per un saluto formale al pubblico, la ragazza dai folti capelli ricci e rossi protagonista del film corre lungo il gate di un aeroporto, ma appunto, come la “collega” hollywoodiana Tilly Norwood, né lei, né il gate esistono perché ogni frammento di quell’immagine è creata con Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
