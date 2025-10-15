The Hurt Locker | la storia vera dietro il film

The Hurt Locker è uno dei titoli più significativi nella filmografia di Kathryn Bigelow, nonché il film che ne ha definitivamente consacrato il talento a livello internazionale. Uscito nel 2008 e scritto dal giornalista e sceneggiatore Mark Boal, il film segna una svolta nella carriera della regista, già nota per aver diretto opere cult come Point Break e Strange Days. Con The Hurt Locker, Bigelow si confronta infatti per la prima volta in modo diretto con il genere bellico, adottando uno stile realistico e asciutto, lontano dalle convenzioni spettacolari tipiche di molti war movie hollywoodiani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it