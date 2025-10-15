The Great Wall | tutto quello che c’è da sapere sul film

The Great Wall: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Great Wall, film del 2016 diretto da Zhang Yimou. Pellicola fantastica con protagonista Matt Damon, ispirata alla costruzione della Grande muraglia cinese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama. William Garin e Pedro Tovar sono due mercenari provenienti dall’Europa che giungono in Cina con una missione: recuperare un po’ di polvere nera, antenata della polvere da sparo, per poterla esportare nel continente europeo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Great Wall: tutto quello che c’è da sapere sul film

