The Great Wall | tutto quello che c’è da sapere sul film

Tpi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Great Wall: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Great Wall, film del 2016 diretto da Zhang Yimou. Pellicola fantastica con protagonista Matt Damon, ispirata alla costruzione della Grande muraglia cinese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama. William Garin e Pedro Tovar sono due mercenari provenienti dall’Europa che giungono in Cina con una missione: recuperare un po’ di polvere nera, antenata della polvere da sparo, per poterla esportare nel continente europeo. 🔗 Leggi su Tpi.it

the great wall tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - The Great Wall: tutto quello che c’è da sapere sul film

Altri contenuti sullo stesso argomento

Come finisce "The Great Wall" e dove è stato girato? Il fantasy con Matt Damon e Pedro Pascal - Scopri come finisce "The Great Wall" e dove è stato girato: la spiegazione del finale, le suggestive location tra Cina e Nuova Zelanda, il cast e la trama. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: The Great Wall Tutto