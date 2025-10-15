The Great Wall | la spiegazione del finale del film

The Great Wall ( qui la recensione ) è un kolossal del 2016 diretto da Zhang Yimou, uno dei più importanti autori del cinema cinese contemporaneo, noto per capolavori visivamente sontuosi come Lanterne rosse e Hero. Con questo progetto, il regista si confronta per la prima volta con una grande produzione sino-americana, mescolando fantasy, azione e cinema storico in un racconto ambientato nella Cina medievale. Protagonista è Matt Damon nei panni di un mercenario europeo che si imbatte nella costruzione della Grande Muraglia, scoprendo che la sua funzione non è soltanto difensiva contro altri popoli, ma contro un’antica e mostruosa minaccia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

Una muraglia, un mistero antico e un esercito leggendario. Matt Damon protagonista di un’epica battaglia tra storia e mito. "The Great Wall", oggi in prima serata su #Italia1 - facebook.com Vai su Facebook

In arrivo supercar cinese Great Wall Motor che sfida Ferrari. Lo conferma ceo Wei Jianjun, collezionista di auto del Cavallino #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

Come finisce "The Great Wall" e dove è stato girato? Il fantasy con Matt Damon e Pedro Pascal - Scopri come finisce "The Great Wall" e dove è stato girato: la spiegazione del finale, le suggestive location tra Cina e Nuova Zelanda, il cast e la trama. Segnala tag24.it

The Great Wall: trama, cast e streaming del film su Italia 1 - The Great Wall: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. tpi.it scrive

The Great Wall, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film The Great Wall. Come scrive msn.com