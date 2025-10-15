The Family Plan 2 | Mark Wahlberg sfida Kit Harington nel trailer del sequel d’azione su Apple TV
Le prime immagini del secondo capitolo del franchise co-prodotto da David Ellison, con le star di Deepwater e Il trono di spade. Mark Wahlberg e Michelle Monaghan riportano la loro famiglia sullo schermo nel sequel di The Family Plan, del quale è stato pubblicato il primo trailer, anticipando il ritorno su Apple TV. Wahlberg riprende il ruolo del padre di famiglia e venditore d'auto Dan Morgan, la cui famiglia ora conosce il suo passato da assassino. Cosa accadrà in questo secondo capitolo? La nuova avventura della famiglia Morgan In The Family Plan 2, Dan (Wahlberg) e Jessica (Monaghan) stanno trascorrendo le vacanze di Natale con i loro figli (Zoe Colletti e Van Crosby) ma il tutto prende una piega inaspettata quando incontrano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mark Wahlberg torna su Apple TV: “The Family Plan 2” debutta a novembre tra azione e vacanze europee https://spider-mac.com/2025/10/14/the-family-plan-2-apple-tv-novembre-mark-wahlberg-kit-harington/… - X Vai su X
Le nuove foto di The Family Plan 2 mostrano un confronto fisico tra i due uomini che ha tutta l'aria di un ritorno dal passato. Il 21 novembre su Apple TV+ ritroveremo la famiglia Morgan pronta a vivere un Natale non proprio tranquillo. - facebook.com Vai su Facebook
The Family Plan 2: Mark Wahlberg sfida Kit Harington nel trailer del sequel d’azione su Apple TV - prodotto da David Ellison, con le star di Deepwater e Il trono di spade. Da movieplayer.it
“The Family Plan 2“, Mark Wahlberg e Michelle Monaghan di nuovo in azione - Apple Original Films svela il primo sguardo a “The Family Plan 2”, l'action comedy con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan. Secondo sorrisi.com
The Family Plan 2: il trailer del sequel del film action comedy con Mark Wahlberg - Due anni dopo il primo film, arriva su Apple TV (il plus nel frattempo è stato tolto dal nome ufficiale della piattaforma) The Family Plan 2, sequel della action comedy con protagonista Mark Wahlberg ... Lo riporta today.it