The Family Plan 2 | Mark Wahlberg sfida Kit Harington nel trailer del sequel d’azione su Apple TV

Movieplayer.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime immagini del secondo capitolo del franchise co-prodotto da David Ellison, con le star di Deepwater e Il trono di spade. Mark Wahlberg e Michelle Monaghan riportano la loro famiglia sullo schermo nel sequel di The Family Plan, del quale è stato pubblicato il primo trailer, anticipando il ritorno su Apple TV. Wahlberg riprende il ruolo del padre di famiglia e venditore d'auto Dan Morgan, la cui famiglia ora conosce il suo passato da assassino. Cosa accadrà in questo secondo capitolo? La nuova avventura della famiglia Morgan In The Family Plan 2, Dan (Wahlberg) e Jessica (Monaghan) stanno trascorrendo le vacanze di Natale con i loro figli (Zoe Colletti e Van Crosby) ma il tutto prende una piega inaspettata quando incontrano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

