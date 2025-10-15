The Family Plan 2 | I Morgan vanno in vacanza nel primo trailer

Apple TV+ ha svelato il trailer di The Family Plan 2, la commedia d’azione con protagonista Mark Wahlberg. Per la famiglia Morgan è tempo di relax, e quale miglior occasione di una vacanza organizzata nei minimi dettagli? Beh, ovviamente gli imprevisti sono la routine per i Morgan, ed in questo caso sembrano avere il volto di Kit Harington, il bell’attore di Il Trono di Spade. The Family Plan 2, dopo il successo del primo capitolo, arriverà su Apple TV+ dal 21 novembre 2025. Guardate qui il trailer di The Family Plan 2 Qual è la trama di The Family Plan 2. La trama di The Family Plan 2 recita “In “The Family Plan 2” è tempo di vacanze per la famiglia Morgan! Dan (Mark Wahlberg) ha organizzato un viaggio perfetto per sua moglie Jessica (Michelle Monaghan) e i loro figli all’estero, finché una misteriosa figura riemersa improvvisamente dal suo passato (Kit Harington) non si presenta con una questione in sospeso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Family Plan 2 | I Morgan vanno in vacanza nel primo trailer

