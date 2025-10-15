The Conjuring – Il caso Enfield | la spiegazione del finale del film

The Conjuring – Il caso Enfield ( qui la recensione ) ha continuato le avventure delle versioni cinematografiche di Ed e Lorraine Warren, con il finale del film che ha ampliato l’universo e ha persino creato un cattivo generale per il franchise. Uscito nel 2016, il film ha riportato Ed, interpretato da Patrick Wilson, e Lorraine, interpretata da Vera Farmiga, a indagare su un caso di fantasmi in Inghilterra. Il film è basato sul loro lavoro con gli Hodgson attraverso le loro esperienze con il poltergeist di Enfield. LEGGI ANCHE: The Conjuring – Il caso Enfield: la storia vera dietro il film La spiegazione del colpo di scena demoniaco e inquietante: chi è Valak. 🔗 Leggi su Cinefilos.it