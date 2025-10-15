The Cage venerdì 17 ottobre lo spettacolo di Gabriele Puccetti
Venerdì 17 ottobre, alle 22.30 al The Cage, arriva Gabriele Puccetti, diventato celebre anche fuori dai confini cittadini per gli sketch comici di Sheyla e Marisina. Conosciuto soprattutto per i pezzi comici e le imitazioni, Puccetti è in realtà un artista a tutto tondo, capace sì di vestire i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venerdì 17 Ottobre Gabriele Puccetti al The Cage insieme ai suoi personaggi più famosi, alle sue gag e parodie e per la prima volta canterà canzoni inedite - facebook.com Vai su Facebook
@TheCage - X Vai su X