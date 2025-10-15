The Cage sabato 18 ottobre My Generation con Geo

Sabato 18 ottobre torna My Generation, rassegna per sostenere la musica dal vivo e i giovani artisti emergenti a cura di The Cage e Musicus Concentus. Questa settimana il teatrino di Villa Corridi ospiterà Geo, dj e digger con base a Napoli e protagonista di una scena in continuo fermento. I suoi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

