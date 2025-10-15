The Cage sabato 18 ottobre My Generation con Geo
Sabato 18 ottobre torna My Generation, rassegna per sostenere la musica dal vivo e i giovani artisti emergenti a cura di The Cage e Musicus Concentus. Questa settimana il teatrino di Villa Corridi ospiterà Geo, dj e digger con base a Napoli e protagonista di una scena in continuo fermento. I suoi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
SCATTA LA FASE FINALE! ? ?Il Torneo Cage San Severo entra nel vivo! Questo weekend si decide tutto! ?Segnate l'appuntamento: SABATO 11 e DOMENICA 12 ottobre 2025 Emozioni garantite e tanto spettacolo in campo! Siete pronti? #sansevero - facebook.com Vai su Facebook
The Loop Relay, sabato 18 maggio il team building aziendale è a Roma - Dopo il successo di The Loop Milano dell’autunno scorso, la corsa a staffetta dedicata alle aziende passa il testimone alla città di Roma dove l ... Si legge su corrieredellosport.it
A Livorno riapre il The Cage: primo appuntamento sabato 4 ottobre con la musica di Duam - Il teatrino riapre le sue porte e lo fa confermando i suoi pezzi forti, ovvero prezzo e format oltre ad una programmazione di altissimo livello. Scrive msn.com