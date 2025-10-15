Test IT-Alert il 15 ottobre in Emilia-Romagna | a che ora e in quali comuni suonerà l’allarme sui cellulari

Il 15 ottobre 2025, alle ore 10:00 e 11:00, in Emilia-Romagna sarà effettuato un nuovo test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert. L'obiettivo sarà simulare lo scenario di incidente industriale rilevante per verificare la copertura e la tempestività del sistema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

