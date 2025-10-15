Terza età visita guidata alla chiesa di San Giorgino

È riservata ai soli cittadini over 65 residenti a Piacenza, la visita guidata alla chiesa di San Giorgino - del costo di 5 euro - in programma martedì 21 ottobre. Per partecipare è obbligatorio iscriversi - a partire dalle ore 9 di giovedì 16 ottobre e fino a esaurimento posti - contattando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it