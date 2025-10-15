Terrorismo | materiale jihadista diffuso su Tik Tok incastrato un 31enne

Reato di istigazione a delinquere aggravato dell'apologia del terrorismo e dell'uso di strumenti informatici o telematici: queste le ipotesi di reato nei confronti del 31enne di origini tunisine destinatario di una ordinanza di misura cautelare del gip del Tribunale di Roma. L’indagine della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

