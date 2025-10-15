Terrorismo | materiale jihadista diffuso su Tik Tok incastrato un 31enne
Reato di istigazione a delinquere aggravato dell'apologia del terrorismo e dell'uso di strumenti informatici o telematici: queste le ipotesi di reato nei confronti del 31enne di origini tunisine destinatario di una ordinanza di misura cautelare del gip del Tribunale di Roma. L’indagine della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Latina, diffonde su TikTok materiale jihadista: 31enne arrestato per terrorismo - A Latina istigava al terrorismo, diffondendo su TikTok materiale di propaganda jihadista. Da msn.com
Propaganda Jihadista attraverso Tik Tok, misura cautelare per 31enne - ROMA (ITALPRESS) – Il ROS, nell’ambito di indagini della Procuradi Roma, ha eseguito, una misura cautelare nei confronti di untrentunenne tunisino con l’accusa di istigazione a delinquereaggravato del ... Si legge su toscanamedianews.it
Trieste, diffondeva materiale jihadista e studiava per preparare ordigni: fermato un 25enne - Cercava in rete, su diverse piattaforme, materiale di chiara ispirazione jihadista e lo condivideva poi sui social media dedicati, attraverso profili a lui riconducibili. Secondo iltempo.it