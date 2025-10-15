Terrore al Vomero tre rapine in poche ore | arrestato baby criminale | ha 16 anni

Un 16enne georgiano, già con precedenti specifici, è stato fermato nella notte dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. Il giovane, insieme a un complice ancora ricercato, avrebbe seminato il panico tra venerdì e sabato scorsi nel quartiere Vomero, mettendo a segno tre rapine in poche ore. Terrore al . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Terrore al Vomero, tre rapine in poche ore: arrestato baby criminale: ha 16 anni

Vomero, tre rapine in due giorni e una tentata: 16enne arrestato - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 16enne georgiano, con precedenti di polizia, anche specifici, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e ... Si legge su msn.com

Vomero, catturato dalla Polizia baby rapinatore seriale - Il terzo episodio delittuoso, consumato in via Luca Giordano, è stato perpetrato con le medesime modalità; infatti, la vittima, un 29enne napoletano, è stato bloccata da due uomini che, estraendo un ... Segnala napolitoday.it