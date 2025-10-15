Terrore al Vomero tre rapine in poche ore | arrestato baby criminale | ha 16 anni

Un 16enne georgiano, già con precedenti specifici, è stato fermato nella notte dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. Il giovane, insieme a un complice ancora ricercato, avrebbe seminato il panico tra venerdì e sabato scorsi nel quartiere Vomero, mettendo a segno tre rapine in poche ore.

