Terribile incidente a San Maurizio Canavese | scontro tra furgoncino e moto morto il centauro

Torinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in via Fatebenefratelli a San Maurizio Canavese. All'altezza del civico 122, una moto Yamaha 600 si è scontrata contro un furgoncino Fiat Doblò. Il centauro, italiano di 32 anni, è morto nonostante il tentativo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

terribile incidente san maurizioMoto contro auto nell'area industriale, nell'incidente muore un motociclista di 32 anni - Terribile incidente stradale a San Maurizio Canavese Un motociclista di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a San Maurizio Canavese, in provincia di Torino. Come scrive msn.com

DRAMMA A SAN MAURIZIO CANAVESE - Motociclista di 32 anni muore nello scontro con un'auto in via Fatebenefratelli - Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso: il personale medico ha tentato di rianimare il motociclista che però, purtroppo, è deceduto ... Scrive quotidianocanavese.it

