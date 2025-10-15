Terribile incidente a San Maurizio Canavese | scontro tra furgoncino e moto morto il centauro

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in via Fatebenefratelli a San Maurizio Canavese. All'altezza del civico 122, una moto Yamaha 600 si è scontrata contro un furgoncino Fiat Doblò. Il centauro, italiano di 32 anni, è morto nonostante il tentativo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Siamo vicini all'arma dei carabinieri per il terribile incidente che ha visto la morte di tre uomini dell'arma e per i 17 militari feriti durante lo sgombero di un casolare. Un drammatico momento che mette in evidenza il rischio enorme che le forze dell'ordine corr - facebook.com Vai su Facebook

Terribile #incidente, auto si schianta contro un #elefante lungo l’autostrada #BulawayoGweru: muore un deputato dell’opposizione - X Vai su X

Moto contro auto nell'area industriale, nell'incidente muore un motociclista di 32 anni - Terribile incidente stradale a San Maurizio Canavese Un motociclista di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a San Maurizio Canavese, in provincia di Torino. Come scrive msn.com

DRAMMA A SAN MAURIZIO CANAVESE - Motociclista di 32 anni muore nello scontro con un'auto in via Fatebenefratelli - Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso: il personale medico ha tentato di rianimare il motociclista che però, purtroppo, è deceduto ... Scrive quotidianocanavese.it