Terremoto nello Stretto di Messina | scossa di magnitudo 2,7
Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata rilevata alle 12.41 dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nello Stretto di Messina, a circa 15 chilometri di profondità, tra la sponda reggina e quella messinese. L'evento, davanti alle coste di Ravagnese e San Gregorio, non ha fatto registrare danni a persone o cose e sarebbe stato avvertito dalla popolazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
