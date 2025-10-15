Terremoto nello Stretto di Messina | scossa di magnitudo 2,7

Tg24.sky.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata rilevata alle 12.41 dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nello Stretto di Messina, a circa 15 chilometri di profondità, tra la sponda reggina e quella messinese. L'evento, davanti alle coste di Ravagnese e San Gregorio, non ha fatto registrare danni a persone o cose e sarebbe stato avvertito dalla popolazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

terremoto nello stretto di messina scossa di magnitudo 27

© Tg24.sky.it - Terremoto nello Stretto di Messina: scossa di magnitudo 2,7

Altre letture consigliate

terremoto stretto messina scossaScossa di terremoto nello Stretto di Messina - La scossa, seppur di lieve entità, è stata avvertita distintamente in alcune zone di Reggio Calabria e Messina ... Segnala reggiotv.it

terremoto stretto messina scossaLieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nello Stretto di Messina - 7 della scala Richter, si è verificata alle ore 12:41 nello Stretto di ... Da 98zero.com

terremoto stretto messina scossaTerremoto nello Stretto, scossa avvertita a Reggio Calabria e Messina | DATI - Una scossa di terremoto è stata registrata nello Stretto di Messina pochi minuti fa e precisamente alle ore 12:41. Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Stretto Messina Scossa