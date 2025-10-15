Terremoto nello Stretto di Messina | la scossa proprio in questi istanti

Una scossa di terremoto è stata registrata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, nello Stretto di Messina, tra la Calabria e la Sicilia. L’evento sismico, avvertito dalla popolazione soprattutto nei piani alti degli edifici, non ha provocato danni, ma ha riportato l’attenzione sulla sismicità di una delle aree più attive d’Italia. Secondo quanto rilevato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 2.7 sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 12:41 italiane (10:41 UTC). L’ epicentro è stato individuato a una profondità di 15 chilometri, con coordinate geografiche 38. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

