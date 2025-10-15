Terremoto in Italia persone in panico | la scossa avvertita in più zone
Un lieve ma percepibile evento sismico è stato avvertito nel primo pomeriggio di oggi in alcune zone del Sud Italia. La terra ha tremato per pochi secondi, ma abbastanza da essere notata da molti residenti e segnalata sui social e alle autorità competenti. Non si registrano danni a persone o strutture, ma l’episodio ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità di alcune aree del Paese e sulla necessità di mantenere alta la vigilanza. Negli ultimi mesi, il territorio interessato è stato più volte protagonista di piccoli movimenti tellurici, che hanno alimentato la preoccupazione dei cittadini e l’attività di monitoraggio da parte degli esperti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Terremoto Centro Italia - 26 ottobre 2016 Il 26 ottobre 2016 rimane impresso nella memoria collettiva di una intera comunità. In quella sera si verificarono due forti scosse, con epicentro collocato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, al confine tr - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 6.1 ore 16:32 IT del 11-10-2025 a Philippines [Sea] Prof= 64.8 Km #INGV_44401662 - X Vai su X
Terremoto di magnitudo 6.5 scuote il centro Italia con epicentro in Abruzzo - L’epicentro è stato localizzato nella regione dell’Abruzzo, a una profondità di 10 km. notizie.it scrive
Italia, potente scossa di terremoto: trema tutto. Panico e gente in strada (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Da donna.fidelityhouse.eu
Terremoto, trema il centro Italia: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Segnala donna.fidelityhouse.eu