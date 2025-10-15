Terremoto in Italia persone in panico | la scossa avvertita in più zone

Un lieve ma percepibile evento sismico è stato avvertito nel primo pomeriggio di oggi in alcune zone del Sud Italia. La terra ha tremato per pochi secondi, ma abbastanza da essere notata da molti residenti e segnalata sui social e alle autorità competenti. Non si registrano danni a persone o strutture, ma l’episodio ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità di alcune aree del Paese e sulla necessità di mantenere alta la vigilanza. Negli ultimi mesi, il territorio interessato è stato più volte protagonista di piccoli movimenti tellurici, che hanno alimentato la preoccupazione dei cittadini e l’attività di monitoraggio da parte degli esperti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

