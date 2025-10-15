Terremoto corruzione a Cologno e Brugherio parla l’indagato Calabretta | C’è un lato positivo anche in questa vicenda

“Ho l’animo sereno sul mio operato e attendo il giudizio della magistratura, di cui ho piena fiducia. Intanto interverrò alla prossima assemblea dei capigruppo e anche al prossimo Consiglio di Brugherio. Il lato positivo di questa vicenda e la grande solidarietà arrivata da chi mi conosce". Si dichiara tranquillo Giuseppe Calabretta, capogruppo di Fratelli d’Italia a Brugherio, finito nell’inchiesta sulla presunta corruzione a Cologno. La Procura di Monza contesta a Calabretta non solo "incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne” in associazione con l’ex sindaco di Cologno, Angelo Rocchi, ma pure “accessi informatici alla banca dati dell’Inps” e pratiche pensionistiche di conoscenti agevolate, con la complicità di un funzionario dell’istituto previdenziale anche con “dati non corrispondenti al vero”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

