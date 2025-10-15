Terrazza a Mare | Fedriga promette un gioiello sul mare
Un intervento da record, “il cantiere sul mare più grande d’Europa”, come lo ha definito il governatore Massimiliano Fedriga, che restituirà nuova vita a uno dei luoghi più iconici del turismo friulano. Alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro i lavori proseguono a ritmo sostenuto e, secondo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
La nuova Terrazza a Mare prende vita! Oggi un altro importante passo avanti nel cantiere: è iniziata la rimozione del palancolato, per permettere il ritorno dell'acqua alla base della struttura. Con anche un piccolo aiuto da parte del sottoscritto!
La riqualificazione della Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro è il cantiere sul mare più grande d'Europa. Un progetto che valorizza un'icona della nostra regione, ampliandone i servizi e rendendola fruibile tutto l'anno.
Fedriga in sopralluogo alla Terrazza a mare, cantiere complesso che procede speditamente - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in sopralluogo alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.
Lignano, la rinascita di Terrazza a Mare: il progetto da 18 milioni di euro | FOTO - A Lignano Sabbiadoro avanzano i lavori di trasformazione della Terrazza a Mare: un progetto da 18 milioni per rilanciare il turismo.
Terrazza a Mare: Fedriga, cantiere complesso che procede speditamente - Bini: forte investimento che porterà benefici e ricadute positive per il territorio Lignano Sabbiadoro, 14 ott